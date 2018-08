Alleen dankzij overnames groeit Sioen 31 augustus 2018

Textielgroep Sioen ondervindt hinder van de Brexit en de handelsoorlogen, want klanten aarzelen om te bestellen. Daardoor is de organische groei, dus zonder overnames, zo goed als stilgevallen. De producent van technisch textiel zag zijn omzet in het eerste halfjaar wel met 8,9% aandikken tot 237,7 miljoen euro. Maar dat was bijna uitsluitend te danken aan overnames. Zonder de acquisities zouden de verkopen er slechts 0,4% op vooruit zijn gegaan. Positief is wel dat Sioen zijn duurdere grondstoffenprijzen kon doorrekenen aan zijn klanten. Daardoor stegen de brutobedrijfswinst (+12% tot 37 miljoen euro) en de nettowinst (+39% tot 16,7 miljoen euro) sneller dan de omzet.