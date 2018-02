Alleen cijfers tellen 24 februari 2018

Ik sluit mij aan bij de visie van professor Martin Valcke: geen huiswerk voor een ziek kind. Een week griep zorgt al voor stress bij terugkeer. Voor kinderen die langere tijd psychische problemen hebben (bijvoorbeeld door de scheiding van hun ouders), met concentratieproblemen als gevolg, is het risico vrij groot dat hun schooljaar verloren is. Inhalen van de leerstof? Onmogelijk, omdat de dagelijkse taken voor de gemiddelde leerling reeds alle beschikbare tijd opslorpen en er geen tijd is om iets in te halen. Zo hoog is het tempo dat vandaag wordt opgelegd. Veel leerkrachten vinden hun vak bovendien nog steeds het allerbelangrijkste. Anno 2018 moeten de leerkrachten nog steeds over voldoende punten (toetsen) beschikken om een cijfertje op een rapport te kunnen invullen, blijkbaar kunnen ze de capaciteiten van een leerling anders niet inschatten. Hemeltergend is dit, wetende dat een vrij groot deel van de leerstof na de toets nooit meer enige invloed heeft op de verdere schoolloopbaan of het leven van de kinderen.

Henri Van Bedts, Meise

