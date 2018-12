Alleen Brussel stuurt extra agenten naar kerstmarkt 13 december 2018

In Brussel is gisteren, een dag na de dodelijke aanslag in Straatsburg, beslist om meer agenten te laten patrouilleren rond de kerstmarkt. Betonblokken en hekken versperren de toegangswegen. In Vlaanderen schroeft geen enkele kerstmarkt schroeft de beveiliging op. In Antwerpen (foto) blijft de politie wel waakzaam en zijn toegangswegen afgesloten met combi's. Maar de Belgische veiligheidsdiensten hebben geen concrete aanwijzingen om het dreigingsniveau in ons land op te schalen. "Daarom vragen we voorlopig niet om scherpere veiligheidsmaatregelen op kerstevents", zegt het crisiscentrum. "Mochten er toch signalen zijn dat er extra maatregelen nodig zijn, dan doen we een oproep." De meeste steden zeggen dat ze sowieso al veiligheidsmaatregelen hadden genomen rond hun kerstmarkten.

