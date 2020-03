Exclusief voor abonnees Alleen al voorbereidingen brexit kostten de Britten 5 miljard euro 07 maart 2020

00u00 0

De voorbereidingen op de brexit hebben de Britse belastingbetaler al 5 miljard euro gekost. Dat is volgens de National Audit Office (NAO) het bedrag dat uitgegeven werd sinds het brexitreferendum in 2016. Het gaat onder meer om 2,2 miljard euro aan personeelskosten, 1,7 miljard voor nieuwe systemen en infrastructuur en 331 miljoen voor het inwinnen van extern advies. Volgens de NAO werkten op het piekmoment in oktober vorig jaar zo'n 22.000 mensen aan de voorbereiding van de brexit. De rekenkamer stelt dat het om een ruwe schatting gaat, omdat ministeries maar een beperkt aantal gegevens vrijgeven.