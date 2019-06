Exclusief voor abonnees Alleen aan kust geen code oranje 24 juni 2019

Wie een koel plekje gevonden heeft, blijft daar best een tijdje. Behalve aan de kust geldt vanaf vandaag in het hele land code oranje. Het KMI raadt vooral kinderen en ouderen aan regelmatig te drinken, zich lichter te kleden, de dag in een koelere ruimte door te brengen, licht verteerbaar voedsel te eten, kleinere porties te verorberen en deuren en ramen overdag gesloten te houden om de warmte buiten te houden.

