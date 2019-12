Exclusief voor abonnees Allebei wilden ze gedetineerden een tweede kans gunnen DE SLACHTOFFERS 02 december 2019

De eerste die het radicalisme van Usman Khan met de dood heeft bekocht, zette zich in voor de re-integratie van gedetineerden. Jack Merritt (25) coördineerde een evenement dat vrijdag plaatsvond in de Fishmonger's Hall, om de vijfde verjaardag te vieren van het re-integratieprogramma 'Learning Together'. Ook Khan was daarop uitgenodigd en begon er aan zijn moordpartij. Hij zou de aanwezigen hebben toegeschreeuwd dat hij het gebouw ging laten ontploffen.

