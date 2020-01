Exclusief voor abonnees Alle wegeninfo voor je sneeuwvakantie CHECK-IN 18 januari 2020

Zijn in Oostenrijk winterbanden verplicht? (Ja, tussen 1 november en 15 april bij winterse omstandigheden). Hoeveel kost een vignet voor Zwitserse snelwegen? (40 Zwitserse frank of 37 euro). Welke bergpassen zijn in Frankrijk afgesloten? En heb je in Frankrijk sneeuwkettingen nodig? (Ja, op bergpassen met een blauw verkeersbord met een band met een ketting). Wie de volgende weken op wintersport gaat, bereidt zich het best goed voor om verkeersellende te vermijden. Via de website van VAB vind je voor elk land in Europa onder de hoofding 'Winter' een pak gedetailleerde info over de specifieke verkeersreglementering, tot de verplichte profieldiepte voor je winterbanden toe. Klik op 'Toltarieven', en je weet ook meteen aan welke bijkomende kosten je je tijdens je wintersportvakantie kunt verwachten. Handig!

www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa

