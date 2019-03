Alle watersporten aan de kust samen op één site 20 maart 2019

00u00 0

Westtoer maakt het gemakkelijker om op een actieve manier van de Noordzee te genieten. Onder het motto 'Vitamine Zee' werden alle initiatieven van watersportclubs gebundeld op dekust.be. Iedereen kan individueel een surf-, zeil- of andere watersport boeken bij de vele clubs aan de kust. "We starten met het promoten van de kust als zee van vitamines", zegt regiomanager Kust Liesbet Billiet. "De hoofdfocus is de strand- en waterbeleving - een unieke troef van onze kust. We merkten in het verleden dat er veel vragen kwamen van toeristen die een initiatie wilden volgen, maar niet wisten waar ze eventueel konden aankloppen. Nochtans hebben heel veel clubs een aanbod, maar er was nog een te hoge drempel om eraan deel te nemen." (LBB)

