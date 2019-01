Alle vakantiekampen op één site, om stress bij ouders te voorkomen 22 januari 2019

Er is keuze te veel, als het aankomt op vakantiekampen voor jongeren. Om het overzicht te bewaren is er nu een website waarop alle mogelijkheden per categorie verzameld zijn. Dat moet de stress voor jongeren en ouders verlichten. "Na het kamperen voor de schoolpoort ervaren ouders ook druk om hun kind op tijd in te schrijven voor een vakantie-activiteit", aldus de overheidsorganisatie 'publiq', die het onlineportaal heeft opgericht. Op 'kampzoeker.be' kan iedereen nu zijn gading vinden voor vakantie-initiatieven in Vlaanderen en Brussel. "Zo vinden ouders makkelijker alternatieven als het favoriete kamp van hun kind volzet is."

