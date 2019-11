Exclusief voor abonnees Alle toplanden naar Olympische Spelen 04 november 2019

00u00 0

Er vielen de voorbije twee weekends bij de mannen geen verrassingen in de olympische kwalificatieduels. De Red Lions, die zich in augustus rechtstreeks plaatsten door het EK te winnen, kruisen volgend jaar in Tokio de sticks met alle toplanden. Omdat Japan, als gastland, en Zuid-Afrika, als Afrikaans kampioen, zich plaatsten, moesten twee landen uit de top twaalf sneuvelen. De slachtoffers werden Maleisië (uitgeschakeld door Groot-Brittannië) en Frankrijk (uitgeschakeld door Spanje). Er wordt in Tokio gespeeld in twee poules van zes. De beste vier per poule plaatsen zich voor de kwartfinales. De twaalf landen: Australië (1), België (2), Nederland (3), Argentinië (4), India (5), Duitsland (6), Groot-Brittannië (7), Spanje (8), Nieuw-Zeeland (9), Canada (10), Zuid-Afrika (14) en Japan (15). (WWT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu