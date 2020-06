Exclusief voor abonnees Alle tendenzen blijven dalend 06 juni 2020

00u00 0

Het Crisiscentrum rapporteerde gisterochtend opnieuw fors meer nieuwe besmettingen met het coronavirus: op 11.883 uitgevoerde tests bleken 140 mensen besmet. "Toch is de tendens van het aantal nieuwe besmettingen op langere termijn nog altijd dalend: het neemt af met 8% per dag", zei viroloog Steven Van Gucht. Er werden 32 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 64 mensen mochten naar huis. Er liggen nu nog 700 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie 137 op intensieve zorg. Het aantal opnames daalt ook nog steeds, met zo'n 3% per dag. Het is intussen al twee weken geleden dat er meer dan 50 patiënten in één dag werden opgenomen. Er waren ook 29 overlijdens. Ook dat cijfer neemt nog altijd af, met zo'n 6% per dag. (CMG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen