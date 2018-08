Alle stoelen aan de kant: Kinepolis test 'danszaal' zonder zetels 27 augustus 2018

00u00 0

Kinepolis richt zijn pijlen al lang niet meer enkel op het vertonen van de allernieuwste films. Zo worden er soms concerten uitgezonden en werd ook het EK voetbal 2016 in de zalen vertoond. Maar de bioscoopgroep wil zich in de toekomst nog meer richten op de muziek- en concertenmarkt. Daarom wordt in het Spaanse Madrid zelfs getest met zalen zonder zetels. "Zodat mensen plaats hebben om te dansen", liet CEO Eddy Duquenne dit weekend in de krant 'De Tijd' optekenen. De topman kijkt vooral naar opera en popmuziek: opera zou 1 procent van de bezoekers van Kinepolis aantrekken, goed voor 2 procent van de omzet. Omdat popmuziek vier keer meer volk zou trekken dan opera, betekent dat dus 8 procent van de omzet. Of een zaal zonder stoeltjes ook in ons land een toekomst heeft, kon niemand bij Kinepolis ons afgelopen weekend vertellen. (CMA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN