Alle partijen zijn weer blij met lijstnummer 23 maart 2019

Enkele onschuldige kinderhanden hebben de nationale lijstnummers getrokken voor de verkiezingen van 26 mei. Zoals gewoonlijk wisten alle partijen een positieve draai te geven aan het cijfer dat hen toegekend werd. Zo is Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten blij met 3, "want het is het eerste nummer van alle Vlaamse partijen". N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys weet dan weer dat 8 "een Chinees geluksgetal" is. Het cijfer 10 doet CD&V-voorzitter Wouter Beke aan het voetbal denken: "Eden Hazard schitterde met dat rugnummer tegen Rusland." De 15 van Groen "schommelt rond onze peilingen", reageert kopvrouw Meyrem Almaci. Sp.a kwam als laatste Vlaamse partij uit de urne (16), gevolgd door PS (17). "Schoon, toch, die kameraadschap?", zegt John Crombez. "De laatsten zullen de eersten zijn." De overige nummers: Vivant kreeg 1, Ecolo 2, het Duitstalige ProDG 4, cdH 5, MR 6, Parti Populaire 7, Vlaams Belang 9, DéFI 11, PVDA 12, Listes Destexhe 13 en Union Francophone 14.

