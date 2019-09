Exclusief voor abonnees Alle parlementsleden eisen uittredingsvergoeding op. Behalve één 19 september 2019

De federale en Vlaamse volksvertegenwoordigers die na de vorige regeerperiode niet meer verkozen werden, hebben allemaal hun uittredingsvergoeding opgeëist. Behalve één: Francis Delpérée (77), die in de Kamer zetelde voor cdH. Hij had recht op zo'n 233.000 euro, gespreid over 24 maanden. De cdH'er hoeft het geld niet, want dat dient volgens hem om jonge parlementsleden die zonder werk vallen te ondersteunen tot ze een nieuwe baan vinden. "Maar ik ben niet op zoek naar een nieuwe job", zegt hij in 'Le Soir'.

