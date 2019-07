Exclusief voor abonnees Alle ogen op Berahino... die niet opvalt 17 juli 2019

Goeie oefenpot gisteren tussen reeksgenoten KV Oostende en Zulte Waregem, die beiden met een soort van typeploeg aan de aftrap kwamen. Op het veld van amateurclub Sparta Petegem waren vele ogen gericht op testspeler Berahino, maar de flankaanvaller speelde een weinig opvallende match. De ex-speler van West Brom en Stoke City kon zich weinig onderscheiden in zijn eerste 65 speelminuten voor Essevee, al viel hij ook niet uit de toon. Voor de pauze redde Dutoit een strafschop van de nieuwe spits Oberlin en opende Bjordal op slag van rust de score. Oberlin viel nog voor rust geblesseerd uit. Zulte Waregem was in de eerste helft de betere ploeg, maar na de rust herstelde Guri snel het evenwicht.

