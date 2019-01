Alle N-VA-lijsttrekkers bekend 19 januari 2019

00u00 0

De prominente plaatsen voor de N-VA-lijsten liggen vast. Op de valreep heeft de partij beslist om in Oost-Vlaanderen niet Christoph D'Haese, maar Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt de Kamerlijst te laten trekken. D'Haese komt op 2, Siegfried Bracke duwt de lijst. Vlaams fractieleider Matthias Diependaele trekt de Vlaamse lijst, gevolgd door Sarah Smeyers. Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de Europese lijst. Vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko staat op 2, voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt op 3. In Antwerpen trekt Bart De Wever, zoals bekend, de Vlaamse lijst, gevolgd door Vlaams minister Liesbeth Homans. Philippe Muyters, duwt de lijst. Op de Kamerlijst krijgt Jan Jambon het gezelschap van Kamerlid Valerie Van Peel, op 2. Peter De Roover duwt de lijst. Karl Vanlouwe trekt de Vlaamse lijst in Brussel, en Cieltje Van Achter die voor het Brussels Gewest.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN