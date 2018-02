Alle medewerkers WHO verplicht op cursus tegen grensoverschrijdend gedrag 16 februari 2018

Naar aanleiding van het Oxfamschandaal heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die onder de Verenigde Naties valt, een verplichte opleiding tegen grensoverschrijdend gedrag voor alle medewerkers ingevoerd. "Het gaat erom dergelijke gevallen te herkennen, te verhinderen en in elk geval aan te geven", zegt WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic in Genève. Andere VN-instellingen, zoals kinderrechtenorganisatie Unicef en vluchtelingenorganisatie UNHCR, benadukten net zoals de WHO dat dergelijk grensoverschrijdend gedrag nooit getolereerd mag worden en dat aantijgingen steeds moeten worden onderzocht. (KSN)