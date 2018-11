Alle kindjes zijn weer braaf geweest. 19 november 2018

00u00 0

Sinterklaas kan de komende weken goedgemutst schoentjes vullen in ons land. Er waren dit jaar géén stoute kinderen, zo sprak de goedheilig man op z'n intocht in Antwerpen. Hij arriveerde met zijn trouwe dienaars zaterdag iets na halftwee aan het Willemdok op het Eilandje. Een primeur, omdat het stadhuis tot 2021 wordt verbouwd. De sint had naast zijn meid Conchita, zijn stalknecht Ramon en tientallen pieten - met roetvegen op de wangen - trouwens een staalblauwe hemel meegebracht uit Spanje. Met 13.500 kinderen, ouders en grootouders was het nóg drukker dan vorig jaar. (PhT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN