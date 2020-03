Exclusief voor abonnees Alle kampen in paasvakantie afgelast 19 maart 2020

00u00 0

Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen tijdens de paasvakantie worden opgeschort. Dat kondigde Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) aan. "Een pijnlijke beslissing, maar dit is nodig om de veiligheid van deelnemers en begeleiders te verzekeren." Dalle benadrukt dat dit ook voor de jeugdorganisaties in kwestie financieel een bittere pil is om te slikken. De minister doet een oproep aan de ouders om uit solidariteit geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen. Jeugdwerkorganisaties kunnen dat geld dan gebruiken om de gemaakte werkings- en annuleringskosten op te vangen. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen uiteraard wel een volledige terugbetaling vragen. (FME)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis