Exclusief voor abonnees Alle Jonge Duivels fit 19 juni 2019

00u00 0

Keuzestress. Johan Walem kan voor de wedstrijd tegen Spanje op 23 fitte Jonge Duivels rekenen. "Iedereen is gerecupereerd. Ik overweeg te wisselen, maar ik moet zien wie mentaal en fysiek klaar is." Bij Spanje is er één speler out: middenvelder Fabián Ruiz haalt de match normaal niet. Een meevaller voor België. Napoli betaalde vorig jaar 30 miljoen euro voor Ruiz - het zegt genoeg over zijn kwaliteiten. (PJC)