Alle gemeenten op scherp voor de storm Parken dicht en kranen gecontroleerd

Rukwinden tot 120 kilometer per uur voorspelde het KMI gisteren voor afgelopen nacht en dus werd code oranje afgeroepen voor het hele land. Onder meer aan de kust werd het zekere voor het onzekere genomen. In Nieuwpoort, bijvoorbeeld, waar vorige week een torenkraan op twee flatgebouwen terechtkwam, verwijderde de brandweer de loshangende pannen en brokstukken. Heel wat andere gemeenten vroegen aannemers in de buurt om kranen extra te controleren. Dat was onder meer het geval in Koekelare, waar de gemeentelijke kinderopvang momenteel wordt uitgebreid. In Oostende werd opgeroepen om de staketsels tijdens het stormweer niet te betreden en heel wat parken werden gesloten. Ook vandaag beloven er nog flink wat rukwinden op te steken. Stad Antwerpen sluit daarom in de loop van de voormiddag de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien, waardoor tal van kramen en attracties van 'Winter in Antwerpen' gesloten blijven. (BBO/JHM)

