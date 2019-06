Exclusief voor abonnees Alle Elia-aandelen de deur uit 15 juni 2019

Elia, de beheerder van hoogspanningsnetwerken in ons land en in Duitsland, is er bij de kapitaalverhoging met voorkeurrecht in geslaagd om 92,17% van de nieuwe aandelen te slijten bij bestaande aandeelhouders. Elia wilde 435 miljoen euro ophalen via 7,6 miljoen nieuwe aandelen. Wie al aandelen had, kon er per acht in bezit, één nieuw kopen tegen 57 euro, of met een korting van bijna 9%. De bestaande aandeelhouders hebben daar gretig op ingetekend. Het overschot werd gisteren te koop aangeboden aan Belgische en internationale institutionele beleggers. Elia bleef geschorst op de beurs tot 15.30 uur, toen was de operatie afgerond. Met het geld wil Elia onder meer Nemo Link financieren, de onderzeese stroomkabel tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk (110 miljoen), het eigen vermogen versterken (220 miljoen) en overnames doen (105 miljoen).

