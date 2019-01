Alle eersteklassers pro VAR, ondanks frustraties 23 januari 2019

00u00 0

De VAR is achttien maanden na zijn debuut helemaal ingeburgerd, maar niet iedereen is er altijd evenzeer mee opgezet. De beslissingen van het trio in het busje blijven discussies en controverse genereren. Toch zijn alle zestien teams uit 1A quasi unaniem voor een verderzetting van het systeem met de video-assistentie. Onze rondvraag bracht tegelijk ook de meest terugkerende frustraties aan het licht. "Te traag en niet consequent", luidt het bij heel wat clubs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN