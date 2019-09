Exclusief voor abonnees Alle deelnemers bekend 'Dancing With The Stars' 06 september 2019

00u00 0

De lijst van deelnemende BV's aan 'Dancing With The Stars' is compleet. Acteur Michaël Pas (53), 'Thuis'-actrice Ann - Nancy - Pira (54), presentatrice Evy Gruyaert (40), tv-persoonlijkheid Kelly Pfaff (42) en 'Love Island'-host Viktor Verhulst (25) vervoegen de kandidaten. Eerder was al bekend dat Jani Kazaltzis (40), Julie Vermeire (21), Christoff (43) en Ianthe Tavernier (30) zich op de dansvloer zullen wagen. VIER heeft daarnaast nog nieuws over zijn dansprogramma. 'Dancing With The Stars' zal dit najaar niet langer op vrijdag-, maar op zondagavond geprogrammeerd staan. Het nieuwe seizoen begint op 22 oktober. (SDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis