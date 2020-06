Exclusief voor abonnees Alle coronagemiddeldes blijven dalen 25 juni 2020

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag is opnieuw gedaald, naar 93 in de voorbije zeven dagen. De zeven dagen ervoor lag dat nog op 104. Ook het aantal dagelijkse overlijdens is met 45% gedaald en staat nu op gemiddeld 5 per dag. In de ziekenhuizen werden dinsdag 12 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen. Het aantal opnames per dag is zo verder gedaald tot gemiddeld 16 in de laatste week, tegenover 20 in de periode daarvoor. Ook qua bezetting in de ziekenhuizen blijft het dus voorlopig de goede kant op gaan: dinsdag lagen er nog 281 patiënten, van wie 41 op intensieve zorg. De voorbije week daalde het aantal ingenomen ziekenhuisbedden met 90. Tussen 15 maart en 23 juni werden 17.672 door het labo bevestigde Covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en mochten 16.858 personen het ziekenhuis opnieuw verlaten.

