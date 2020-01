Exclusief voor abonnees Álle cold cases herbekeken op zoek naar sporen van glazenwasser 16 januari 2020

Het Antwerpse gerecht heeft in een brief aan de 113 politiezones in Vlaanderen en Brussel gevraagd alle onopgeloste moordzaken na te kijken op linken naar glazenwasser Stephaan Du Lion. De seriemoordenaar heeft al vier moorden uit begin jaren negentig in Antwerpen bekend. De moordbrigade van FGP Antwerpen onderzoekt nog andere onopgeloste zaken die mogelijk naar Du Lion wijzen. Eén van die zaken is de moord op de 17-jarige Tania Van Kerkhoven uit 1993. "Vorige week is een mailing naar alle politiezones verstuurd", aldus het parket. "Op dit moment is hij voor vier zaken in verdenking gesteld. We zullen zien wat deze rondvraag oplevert." (PLA)