Alle cijfers over hoger onderwijs op één site 16 februari 2018

Toekomstige studenten die op zoek zijn naar meer informatie over de verschillende studierichtingen en universiteiten en hogescholen kunnen voortaan ook terecht op de website 'Opleiding in cijfers'. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Met de website 'opleiding in cijfers' wordt aan de studenten een nieuw digitaal platform aangeboden waar extra informatie over alle opleidingen te vinden is. Informatie zoals waar je opleidingen kan volgen, het aantal studenten die de opleiding volgen, hoeveel mannen en vrouwen, waar ze wonen, wat hun vooropleiding is en de kwaliteit van de opleiding", licht Crevits toe.