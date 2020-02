Exclusief voor abonnees Alle Brugse tickets bekerfinale deur uit 26 februari 2020

Alle 20.000 tickets die Club Brugge voor de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion (22 maart) ter beschikking kreeg, werden gisteren in een recordtempo (minder dan 12 uur) aan de man gebracht. Bij tegenstander Antwerp start de ticketverkoop voor de bekerfinale pas over enkele dagen. (TTV)