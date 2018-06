Alle Belgische uniefs scoren slechter op ranglijst 07 juni 2018

De Belgische universiteiten laten van hun pluimen: met de KU Leuven heeft slechts één instelling een plekje bemachtigd in de top 100 die het Britse Quacquarelli Symonds (QS) jaarlijks publiceert, en bovendien tuimelen de Leuvenaars van de 71ste naar de 81ste plaats. In de top 200 staan in totaal vier Belgische universiteiten, met nog de UGent op 138 (-13 plaatsen), UCL op 165 (-12 plaatsen), en de VUB op 188 (-6 plaatsen). Ook de universiteiten van Antwerpen, Luik en Bergen verliezen terrein. Volgens QS is de reputatie van onze uniefs tanend bij academici, en verliezen ze ook aantrekkingskracht bij studenten wereldwijd.