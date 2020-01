Exclusief voor abonnees Alle Belgen uitgeschakeld in Auckland 08 januari 2020

Kwalificatiespeelster Greet Minnen (WTA 109) weerde zich in de eerste ronde van de ASB Classic in Auckland knap tegen titelverdedigster Julia Goerges (WTA 41), maar had niet genoeg aan een 5-2-voorsprong in de tweede set en twee setpunten bij 5-4 om een 1-6, 6-7-nederlaag af te wenden.

