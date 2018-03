Alle beentjes in de lucht voor Nanou Werelddownsyndroomdag 22 maart 2018

De benen in de lucht en aan elke voet een andere sok. Zo zetten de kinderen van basischool de GroeiBoom in Oostende gisteren de 11-jarige Nanou in de bloemetjes voor Werelddownsyndroomdag. "Nanou was al een verrijking voor haar klasgenootjes toen ze in de kleuterklas begon en nu ze in het vierde leerjaar zit, is ze dat nog altijd", vertelt directeur Nicolas Vanhaverbeke. "Door het M-decreet worden wel meer kinderen zoals Nanou in het gewone onderwijs opgevangen. We merken wel dat we nu net harder moeten vechten om genoeg ondersteuning te krijgen. De vraag is groter dan het aanbod. Toch zullen we ons altijd blijven inzetten voor Nanou. Ze gaat mee op uitstap en wordt op feestjes uitgenodigd. Voor de leerlingen is ze echt één van hen." (LBB)

