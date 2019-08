Exclusief voor abonnees Alle 800 tickets voor Antwerp-fans de deur uit 14 augustus 2019

De tickets voor de eerste Europese uitwedstrijd van Antwerp sinds de Intertoto-campagne uit 1997 gingen op de Bosuil vlot de deur uit. In totaal hebben er 800 gelukkigen een plekje in de Doosan Arena weten te bemachtigen, want de vraag was veel groter. 600 Antwerp-fans nemen plaats in het bezoekersvak en 200 op de hoofdtribune. Algemeen wordt verwacht dat er meer Antwerp-fans de trip maken in de hoop ter plekke nog aan een ticket te raken. Bij de Great Old houden ze er rekening mee dat er meer dan dubbel zoveel supporters naar Plzen afzakken. (SJH)