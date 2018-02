Alle 400.000 tickets voor Tomorrowland zijn de deur uit 05 februari 2018

00u00 0

Tomorrowland 2018 is compleet uitverkocht, alle 400.000 tickets zijn de deur uit. Nadat de kaartjes voor de Belgische fans vorige week al na een uur allemaal een nieuwe eigenaar hadden, vlogen dit weekend ook de tickets voor de buitenlandse markt in een mum van tijd de deur uit. Op tweedehandssites wordt intussen al flink winst gemaakt op Tomorrowland-kaartjes. Het goedkoopste voor één dag kost 115 euro, maar wordt daar vlotjes voor het dubbele van de prijs aangeboden. Iemand die er zo twee wilde verkopen, had ook na enkele uren al een mooi bod van 620 euro binnen. Tomorrowland vindt deze zomer plaats van 20 tot 22 juli en van 27 tot 29 juli in De Schorre in Boom. Op de affiche staan publiekslievelingen als Carl Cox, Axwell & Ingrosso, Hardwell en Dimitri Vegas & Like Mike, maar ook Underworld, 2 Many DJ's en Dua Lipa. (HL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN