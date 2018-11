Allan Peiper naar UAE Emirates 19 november 2018

Allan Peiper gaat volgend jaar als ploegleider aan de slag bij UAE-Team Emirates. De 58-jarige Australiër met 'Vlaams' hart krijgt er onder meer onze landgenoot Jasper Philipsen, Fabio Aru, Rui Costa, Fernando Gaviria, Alexander Kristoff en Daniel Martin onder zijn hoede. Peiper was zes jaar lang performance manager bij BMC, maar stapt dus niet met onder meer Greg Van Avermaet, Nathan Van Hooydonck en Valerio Piva mee in het nieuwe CCC-project van Jim Ochowicz. Ook Max Sciandri (Movistar) en Klaas Lodewijck (Deceuninck-Quick.Step) zoeken in 2019 andere oorden op. (JDK)