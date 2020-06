Exclusief voor abonnees Allaerts vertrekt bij Moeskroen 20 juni 2020

Paul Allaerts (54), ex-scheidsrechter en ex-TD van de voetbalbond, is einde verhaal bij Moeskroen. Hij was er vier jaar algemeen directeur, maar ziet na de overname door LOSC Lille zijn aflopend contract niet verlengd. In zijn plaats komen Luis Campos en Diego Lopez van de Rijselse sportieve werking. Coach wordt Fernando Da Cruz. De overname is nog niet officieel omdat ex-eigenaar Pairoj Piempongsant meer dan vier miljoen euro wil. (ESK)