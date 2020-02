Exclusief voor abonnees All Star Game op 8 maart geschrapt 22 februari 2020

Op zondag 8 maart zouden de beste Belgen in de competitie het opnemen tegen een 'World Team' met de beste niet-Belgen uit de EuroMillions League in sporthal Schotte in Aalst. De selecties van beide teams werden samengesteld op basis van de ranking (statistieken) in de competitie. De ploegen zouden gecoacht worden door Steven Vanmedegael (Team Belgium) en Joel Banks (World Team). Deze eerste All Star Game wordt nu afgelast. Door de kwalificatie van Roeselare voor de kwartfinales in de Champions League - thuis tegen de Italianen van Civitanova op 4 maart en de return op 11 maart - kan Roeselare geen spelers afstaan op 8 maart. De Liga verplaatst de All Star Game naar volgend seizoen.

