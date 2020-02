Exclusief voor abonnees Alken Maes brengt 1,5 miljoen herbruikbare bekers in omloop 18 februari 2020

00u00 0

Alken Maes, brouwer van Maes Pils en Cristal, introduceert herbruikbare plastic bekers. Het is de bedoeling die te gebruiken op festivals en evenementen. Er zullen 1,5 miljoen stuks in omloop komen en, na gebruik, door een externe partner afgewassen worden. De traditionele wegwerpbeker blijft ook in omloop. Er worden wel enkel nog 100% recycleerbare exemplaren aangeboden. Het is de bedoeling dat ook die ingezameld worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over economie, business en financiën