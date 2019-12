Exclusief voor abonnees ALKEN - BREGEL SPORT 3-2 02 december 2019

De thuisploeg nam een droomstart met een vroeg doelpunt. Geleidelijk aan kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd door hoog druk te zetten en kregen nog voor de rust een paar mooie kansen. Na de koffie werd de partij evenwichtiger, maar in zeven minuten tijd kon Bregel de achterstand ombuigen. Alken ging nu meer met grinta spelen en met een afstandsschot van Jeffrey Stas hingen de bordjes terecht in evenwicht. Zes minuten na zijn eerste doelpunt sloeg Jeffrey Stas opnieuw toe en werd de held van de avond. Beide ploegen konden de kansen nadien niet meer verzilveren. Zo trof Bregel nog de paal en de lat, maar aan de overkant kregen Maes en Seddiki nog een reuzekans.

