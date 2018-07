Aljosja ('Blind Getrouwd') op sp.a-lijst Brugge 18 juli 2018

Aljosja Van der Straeten (29), bekend van het VTM-programma 'Blind Getrouwd', neemt in oktober deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge. Hij vervoegt er als onafhankelijke de lijst van burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Nochtans woont Aljosja nog maar een maand in Brugge, de thuisstad van zijn vrouw Lieve Vanoverschelde. In het verleden was hij al wel voorzitter van sp.a in Opwijk. Zijn 'Blind Getrouwd'-collega Mike Van Ryssel, wiens huwelijk met Marjolein niet bleef duren, kondigde eerder al aan dat hij in oktober op de N-VA-lijst zal staan in Evergem.

