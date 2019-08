Exclusief voor abonnees Alisson minstens 6 weken out 12 augustus 2019

De achillespees wordt de komende dagen nog verder onderzocht, maar Liverpool is doelman Alisson minstens zes weken kwijt door een zware spierscheur in de kuit. De Braziliaan viel in de eerste match van het seizoen uit tegen Norwich. Back-up Adrian krijgt nu de komende weken zijn kans. Simon Mignolet had daar ook kunnen staan, maar die treurt allesbehalve over zijn overgang naar Club: twee matchen, twee keer de nul, tonnen spelplezier. "Toen ik vrijdag plots twintig berichten kreeg, wist ik hoe laat het was", grijnsde die na de winst tegen KV Oostende.

