Alioui geland en legt medische tests af bij Cercle 08 augustus 2018

00u00 0

Zoals gisteren al aangekondigd heeft Cercle Brugge zich vandaag voor één seizoen verzekerd van de diensten van Nabil Alioui, de 19-jarige Franse spits van AS Monaco die ook gegeerd was door Manchester City, Arsenal en Fulham. Alioui en zijn makelaar Patrick De Koster reisden gisteren vanuit Monaco naar Brugge om de deal te finaliseren. Alioui legde in het Roeselaarse AZ Delta zijn medische en fysieke proeven af en tekende een overeenkomst voor één jaar - een uitleenbeurt van AS Monaco, waar hij tot 2021 onder contract ligt. Alioui liet vorig seizoen bij herhaling van zich spreken, met als hoogtepunt zijn vier doelpunten in drie wedstrijden voor Frankrijk U19 op het UEFA-toernooi in Finland. Groen-zwart lijkt het wel een tijdje zonder Irvin Cardona te zullen moeten doen. De aanvaller onderging een lichte operatieve ingreep. (LUVM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN