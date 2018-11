Alimentatie 21 november 2018

De nieuwe maatregelen van Justitieminister Koen Geens zullen volgens mij kwaadwillige partijen nog meer in staat stellen om hun ex te pluimen. Er is ook nog een verschil tussen niet willen of niet kunnen betalen, en wie in die laatste situatie verkeert, zou op de duur wel eens rare sprongen kunnen maken. Dit lijkt me alweer een maatregel geschreven op maat van de advocaten: hoe meer het vuurtje aangewakkerd wordt, des te langer de procedure loopt.

Erik Geerinck, Waasmunster

