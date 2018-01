Alimentatie niet betaald: 1 jaar cel €50.000 00u00 0

Een 55-jarige man uit het West-Vlaamse Zwevezele is bij verstek veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf omdat hij sinds drie jaar steevast weigert alimentatiegeld te betalen aan zijn ex-vrouw en gehandicapte dochter. Het achterstallige bedrag is intussen opgelopen tot 50.000 euro. "Hij liet zijn vrouw en dochter zitten voor een jonge Portugese vrouw. Na beslag liet hij zijn vennootschappen failliet gaan om zich te onttrekken aan beslagleggingen. Hij verhuisde naar Portugal en startte er een B&B. Mijn cliënte ging psychologisch volledig ten onder aan de vechtscheiding. Momenteel wordt ze geholpen door haar ouders, want zelf is ze niet meer in staat te werken", reageert advocaat Patrick-Bernard Martens. De rechter was van oordeel dat de man zich op alle manieren probeerde te onttrekken aan het vonnis van de familierechtbank. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor dezelfde feiten. (BBO)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee