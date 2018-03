Alibi-ketchup 17 maart 2018

00u00 0

Goed nieuws voor wie graag ketchup als 'bewijs' gebruikt dat hij groenten eet: "Zo veel tomaten!" Met de nieuwe ketchup van Devos & Lemmens hebben ze er een nog beter alibi bij, want in deze saus werden liefst drie groenten verwerkt. Naast de onmisbare tomaat gaat het om wortel en pompoen, wat resulteert in een wat zoet-zurige smaak, waarin de tomaat beduidend minder dominant is. Prijs per knijpfles van 450 ml: 2,89 euro bij Carrefour. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN