Alibaba schenkt Europa 2 miljoen mondmaskers Redactie

16 maart 2020

05u00 233 De Krant Er is ook hoopgevend nieuws als het om mondmaskers gaat: op de luchthaven van Luik is vrijdagavond een vliegtuig geland met een half miljoen mondmaskers aan boord. Het was een cadeautje van de Chinese internetgigant Alibaba en zijn oprichter Jack Ma.

Ook ander medisch materiaal, zoals testkits, werden door Ma geschonken aan Europa. De komende dagen volgen nog meerdere van dergelijke vluchten. In totaal zullen 2 miljoen mondmaskers passeren op de Luikse luchthaven, waarna ze via lucht- of spoorvervoer verdeeld zullen worden over het continent. De eerste 500.000 mondmaskers zijn bestemd voor Italië. Ook aan de Verenigde Staten zal Jack Ma 500.000 testkits doneren.