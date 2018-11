Alibaba komt naar Luik: komst van internetreus zou duizenden banen creëren FrD IVI

13 november 2018

05u00 25 De Krant De Chinese internetreus Alibaba zal zijn nieuw Europees megadistributiecentrum wel degelijk in de buurt van de luchthaven van Luik bouwen. Dat bevestigt Europees directeur Terry von Bibra in een interview met deze krant.

Onlangs was er nog twijfel over de komst van het distributiecentrum omdat de Nederlandse premier Mark Rutte hardnekkige pogingen had ondernomen om het prestigeproject voor de neus van de Belgische regering weg te kapen. "Maar", zegt Von Bibra, "we gaan door met Luik. Daar zal onze eerste hub in Europa komen. Dat is duidelijk voor ons. Het gaat er niet om of België in polepositie ligt voor die hub, we zíjn er al. Begin november hebben we een eerste vlucht tussen Luik en Hangzhou (waar het hoofdkwartier van Alibaba ligt, red.) gehad. Maar het zal nog maanden duren alvorens we onze eigen infrastructuur hebben", geeft hij mee.

Jobs

Over het aantal jobs of de investering wil Von Bibra niets kwijt. "Luik is een stukje van een hele puzzel en die wordt voortdurend aangepast”, klinkt het. Enkele maanden geleden werd echter al bericht dat de komst van Alibaba op korte termijn “enkele honderden jobs” moet opleveren. Op middellange termijn zou het zelfs om meer dan duizend banen gaan.

Alibaba - de Chinese tegenhanger van het Amerikaanse Amazon - heeft wereldwijd 60.000 mensen in dienst. De internetreus heeft een omzet van 12,8 miljard dollar.