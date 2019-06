Algoritmes beheren binnenkort uw beleggingen BIEDT ALTERNATIEF VOOR PRIVATE BANKIER JVG

06 juni 2019

05u00 8 De Krant Klanten van BNP Paribas Fortis en diens digitaal bankmerk Hello bank! kunnen hun beleggingsportefeuille voortaan ook computergestuurd laten beheren. Als de toestand op de financiële markten dat vergt of als de bank de beleggingsstrategie bijstuurt, past een algoritme ze automatisch aan.

"Momenteel krijgen grote beleggers - bij BNP Paribas Fortis vanaf 250.000 euro - toegang tot een private bankier die hen helpt bij het beheer van hun vermogen. Wie minder heeft, wordt doorgaans bij zijn klassieke bankier afgeleid naar beleggingsfondsen", zegt directeur Lieve De Mol van Hello bank!. Met het computergestuurd beleggen probeert Hello bank! nu een brug te slaan tussen de twee door een groot stuk van het beheer te automatiseren. De formule laat al toe in te stappen vanaf 1.000 euro. Daarmee wil het bankmerk aansluiten bij zijn belangrijkste doelgroep: jongeren die volledig digitaal bankieren. De gemiddelde leeftijd van de zowat 500.000 klanten van Hello bank! is 25 jaar. In de categorie 18-28 jaar claimt de instelling een marktaandeel van 33%. De formule wordt niettemin ook opengesteld voor klanten van moederbank BNP Paribas Fortis. Die moeten dan wel bereid zijn in een volledig geautomatiseerd systeem te stappen.

Bij het instappen in het systeem krijgt de klant op basis van zijn profiel (hoe lang is zijn beleggingshorizon, hoe gaat hij om met risico's, heeft hij al beleggingservaring?) een portefeuille toegewezen. "Daarvoor putten we uit zes trackers. Dat zijn fondsen die een bepaalde beursindex volgen. Vier trackers schaduwen een aandelenindex, twee een obligatie-index", zegt senior program manager Cedric Laridon van Hello bank!.

De opvolging van de samenstelling van de portefeuilles gebeurt door specialisten van BNP Paribas Fortis. Elke twee maanden bekijken ze of de gevolgde verdeling over de trackers en een deel cash voor de diverse profielen nog up-to-date zijn. Bij grote beursschommelingen kan dat vaker. Indien nodig worden automatisch aanpassingen doorgevoerd.

"We mikken dus duidelijk op mensen die hun portefeuille door de bank willen laten beheren", aldus nog De Mol, "en niet op klanten die zelf orders plaatsen."

Kosten

Het opvolgen en het bijsturen van de beleggingsportefeuilles te automatiseren moeten toelaten ook de tarieven voor het beheer ervan beperkt te houden. Hello bank! rekent 1% kosten aan voor het beheer. Daarnaast wordt door de trackers 0,22% à 0,66% afgehouden. Ten slotte moet de belegger rekening houden met 21% btw en 0,12% op beurstaks bij aan- en verkopen van de fondsen. De kosten worden driemaandelijks verrekend.

De technische ondersteuning voor het computeralgoritme haalde Hello bank! bij het fintechbedrijf Gambit, waarin BNP Paribas Asset Management in 2017 een meerderheidsbelang nam.

300.000 gebruikers in 2022

Algemeen wordt verwacht dat het robotbeleggen, dat nu in ons land nog in zijn kinderschoenen staat, de komende jaren heel wat ingang zal vinden. Studies gaan ervan uit dat tegen 2022 al 300.000 mensen in ons land gebruik zullen maken van de formule en dat die dan goed zal zijn voor 3 miljard euro aan beheerd vermogen.