Exclusief voor abonnees Algerijnen blijven ontslag van president eisen 02 april 2019

00u00 0

In Algerije hebben gisteren honderden mensen betoogd tegen de nieuwe regering die zondag bekendgemaakt is. Zij nemen daar geen vrede mee zolang de president aanblijft. Staatshoofd Abdelaziz Bouteflika (82) wordt te ziek geacht om nog te regeren, maar in plaats van te verzaken aan een vijfde ambtstermijn stelde hij de presidentsverkiezingen uit. Gisteren meldden verschillende bronnen dat hij toch ontslag zal nemen vóór het verstrijken van zijn huidige termijn. Dat zou dan tegen eind april moeten gebeuren. De protesten tegen zijn aanblijven duren nu al zes weken en vorige vrijdag brachten ze een miljoen mensen op de been. (GVV)