Algemene dooi HET WEER 03 maart 2018

00u00 0

Deze ochtend zien we de laatste restanten van de winterse periode, die nu volledig het land uit is. Het wordt vandaag gevoelig zachter, met maxima tot 7 of 8 graden, en er is ook geen schrale wind meer. Er staat een zwakke wind uit het oost-zuidoosten. De dag begint vrij zonnig, met in de vroege ochtend lokaal aanvriezende mist. Na de middag wordt het zwaar bewolkt met kans op buien.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over weer

weersvoorspelling