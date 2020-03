Exclusief voor abonnees Algarve Cup: Red Flames versus Nieuw-Zeeland 19u LIVE op HLN.be 04 maart 2020

De Belgische vrouwenploeg is in Portugal, waar ze drie keer zullen spelen op de Algarve Cup. Acht landen nemen er deel, Duitsland is topfavoriet. Het minitoernooi is de start van de tweede helft van het seizoen. Het vervolg is voor april: vriendschappelijk tegen Noorwegen en de kwalificatietopper tegen Zwitserland. In Portugal wordt hard getraind met het oog op die belangrijke match tegen de Zwitsers. Vanavond wacht Nieuw-Zeeland. Afhankelijk van de uitslagen spelen de Flames daarna nog tegen Duitsland, Zweden, Noorwegen, Italië, Denemarken of Portugal. Behalve Portugal zijn dat allemaal landen met een betere ranking. België is 17de, de hoogste ranking ooit, Nieuw-Zeeland is 23ste van de wereld. Winnen moet? Serneels: "Zeker! We zijn ambitieus en goed voorbereid. We hebben hun WK bekeken. Die ploeg heeft meer ervaring dan wij. Maar ieder van ons weet wat zij moet doen." Als ze de halve finale en de finale spelen, kunnen de Flames tegen sterke tegenstanders oefenen. "Maar focussen op een finale terwijl daar nog twee matchen tussen zitten... Ik wil er niet van weten. Er zijn hier 27 speelsters die moeten laten zien wat ze waard zijn. Voor sommigen is het een examen, maar wel zonder stress." (DD)

